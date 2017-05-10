Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин

Роспотребнадзор выдал разрешение на поставки в Россию 20 видов молдавских вин, сообщается на сайте ведомства.

«По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA») разрешены поставки указанной продукции в Россию», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что режим поставок в Россию винодельческой продукции будет осуществляться в режиме «одного окна».

Эмбарго на молдавское вино было введено в сентябре 2013 года. Дополнительные ограничения на поставки продуктов из страны появились в 2015 году, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС.

Ранее сообщалось, что вино в Молдавии стало продуктом питания. Парламент страны постановил, что на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время. Исходя из утвержденных поправок, вино — это «продукт питания», произведенный путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла.