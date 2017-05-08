Эстонский суд приговорил россиянина к пяти годам за шпионаж

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил 30-летнего Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы за «незаконное сотрудничество» с военной разведкой России, передает портал эстонского телерадиовещания ERR.

По информации издания, Зинченко был завербован ГРУ в 2009 году, с 2013 года вплоть до задержания он участвовал «в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии».



Уточняется, что россиянин также добывал информацию об объектах государственной обороны и следил за перемещениями военной техники Сил обороны страны и ее союзников, отправляя полученные данные в ГРУ.

О задержании в Эстонии россиянина по подозрению в шпионаже сообщалось в апреле этого года, но имя Зинченко не называлось

В апреле суд в Эстонии признал Артема Малышева и Алика Хучбарова, которые имеют как эстонское, так и российское гражданство, виновными в деятельности против республики.

Малышев был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы, а Хучбаров — к трем. По данным эстонских СМИ, спецслужбы России завербовали Артема Малышева и Алика Хучбарова для того, чтобы следить за военными и сотрудниками Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эстонии.