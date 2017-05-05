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Путин назвал Петербург возможным кандидатом на летнюю Олимпиаду 2028 года

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© Фото: 2016-god.com

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Об этом он сообщил в письменных комментариях историку Дэвиду Миллеру.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возможности участия России в конкурсе на право проведения летней Олимпиады 2028 года. Об этом российский лидер сообщил в письменных комментариях историку Дэвиду Миллеру, передает Associated Press.

Путин считает, что в России есть много городов, которые смогут в будущем принять летние Олимпийские игры. "Кроме столицы нашей страны, у нас есть ряд городов, которые потенциально могли бы принять летние Олимпийские игры. Конечно, есть Сочи, но также есть и Петербург, и, возможно, Казань", — заявил президент.

При этом Путин пока не делает никаких официальных заявлений. "В 2014 году наша страна успешно провела зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако я не исключаю, что Россия подаст заявку на право проведения еще одной Олимпиады", — рассказал президент.

В начале февраля 2017 года о возможности проведения Олимпиады в Петербурге заявлял вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

"У меня нет сомнений в том, что наш город достоин звания олимпийской столицы. Если кандидатуру Петербурга одобрит страна, Олимпийский комитет России, мы со своей стороны сделаем все, что от нас потребуется", — прокомментировал слова вице-премьера губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Прием официальных заявок на проведение Олимпиады в 2028 году начнется в  следующем году. Не исключено, что право проведения этой Олимпиады достанется городу, проигравшему борьбу за Олимпиаду 2024 года, то есть либо Парижу, либо Лос-Анджелесу. Впервые наша страна принимала Олимпиаду в 1980 году в Москве. В 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры.

Затраты на Олимпиаду в Сочи официально оцениваются в 325 млрд рублей. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценивал объем затрат более чем в 1,5 трлн рублей ($51 млрд по курсу на февраль 2015 года).

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