Петербуржцы делятся впечатлениями о «Фестивале ледоколов» (ФОТО)

На минувших выходных, 29 и 30 апреля, в Петербурге состоялся четвертый «Фестиваль ледоколов», который прошел на Английской набережной. Гости праздника делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

Фото: lol_whatoo / instagram

Первое, что нельзя было не отметить – это дождливая и ветреная погода, которая пришлась на дни фестиваля. Многие фотографии в instagram с фестиваля сопровождаются хэштегом #плохаяпогода, а на снимках видно серое петербургское небо.

Фото: mama_serga / instagram

Наибольшее впечатление на гостей фестиваля произвел "Иван Крузенштерн". "То чувство, когда посетил "Ивана Крузенштерна". Человек и пароход. Круто прям", - пишет на своей странице «Вконтакте» участница фестиваля Минона Воландова

Фото: vk.com/noodle_damon

"Быть волонтером на фестивале ледоколов, это ооооооочень холодно и не менее интересно, я как обычно залезла куда только можно, и посмотрела на то, куда нельзя", - не унывает пользователь соцсети под ником nikaleo15.

Фото: elena260891, anastasia_litzenber / instagram

Некоторые петербуржцы не скрывали, что пришли на фестиваль из-за того, что на нем выступила Татьяна Буланова, которая после своего номера поспешила побывать на одном из ледоколов.

Фото: alex_drobson / instagram, vk.com/id11181315

Не оставил равнодушными и "вальс буксиров", который завершил двухдневный фестиваль. "В тот момент, когда буксир пускает воду есть что-то волшебное. Кажется, что он как лебедь, расправил крылья и готов взлететь", - написал пользователь istagram под ником tchestnokov.

Фото: tchestnokov, mazennatalia / instagram