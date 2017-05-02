В День Победы маршруты троллейбусов изменятся

В Петербурге торжественное шествие 9 мая изменит маршруты некоторых троллейбусов, сообщает «Горэлектротранс».

С 12 часов до 12:30 закрывается троллейбусное движение по улицам Маршала Новикова, Уточкина и проспектам Испытателей и Королева.

Так, троллейбус №25 проследует от конечной станции "Станция метро "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, улице Генерала Хрулева. Обратный маршрут будет пролегать по улице Генерала Хрулева, Серебристому бульвару, Богатырскому проспекту.

Троллейбус №50 начнет движение от остановки "Улица Шаврова" по Комендантскому проспекту, Гаккелевской улице, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции "Тихорецкий проспект".

Измененные маршруты троллейбусов можно увидеть здесь. В подробной карте также представлены изменения в маршрутах трамваев.