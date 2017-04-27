Все члены экипажа затонувшего судна «Лиман» спасены, заявили в Минобороны РФ. Крушение судна произошло из-за столкновения.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - уточнили в министерстве.

Исследовательский корабль Черноморского флота "Лиман" получил пробоину в результате столкновения с другим судном. Инцидент произошел в Черном море в сорока километрах северо-западнее пролива Босфор. "Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7", принадлежность которого уточняется.

Ранее сообщалось, что при крушении корабля Черноморского флота около Босфора пропали без вести 15 россиян.



"Лиман" относится к средним разведывательным кораблям Черноморского флота. В конце января судно вернулось из похода в Средиземное море. Там корабль выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.