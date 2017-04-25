На севере Петербурга теплосети испытают на прочность

Во вторник, 25 апреля, ГУП «ТЭК СПб» проведет испытания теплосетей сразу в двух районах на севере Петербурга.

В Выборгском районе проверят распределительные тепловые сети от котельной к зданиям: улица Ленина, 38-52; улица Хабаровская, 60-66, а также теплосети от котельной по адресу Большой Сампсониевский проспект, 45, лит.Б.

В Калининском районе испытания пройдут отт котельной к зданиям на Свердловской набережной, 12, 14/2.

Предприятие просит петербуржцев быть предельно внимательными и осторожными. Температура теплоносителя в момент испытаний трубопроводов достигнет 110 градусов. Необходимо не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.