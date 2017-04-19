Соучредитель газеты «Новый Петербург» скончался после избиения

Журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко скончался после нападения в Петерубрге, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника редакции газеты Дениса Усова.

«Вечером 9 марта он был госпитализирован с травмой головы. После этого его ввели в медикаментозную кому. Сегодня утром Николай скончался», — рассказал собеседник агентства.

Николай Андрущенко окончил физический факультет ЛГУ, доктор физико-математических наук. В начале 90-х входил в депутатский состав Ленсовета. В качестве журналиста отличался оппозиционностью, специализировался на правозащите.

В 2008 году ему было предъявлено обвинение в клевете на председателя жилкома Петербурга Юниса Лукманова, призывам к экстремистской деятельности и оскорблении представителя власти.

Тенденциозность своих материалов Андрущенко оправдывал описанием реального положения дел, действиями в интересах горожан и полемическим задором. По прошествии времени дела были закрыты.