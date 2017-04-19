В пяти районах Петербурга теплосети испытают на прочность

В Невском, Калининском, Пушкинском. Выборгском и Приморском районах Петербурга в среду, 19 апреля, проходят испытания тепловых сетей, которые позволяют выявить недостатки работы трубопроводов.

Автовладельцев просят не оставлять машины в охранной зоне — это может быть опасно.

При обнаружении выхода воды на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки, не пытаться пересечь их на транспорте, так как под асфальтом может располагаться промоина с кипятком.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.

В Калининском районе будут протестированы сети от котельной к зданиям: Финский переулок, 4, 6, 7, 8, 9; улица Академика Лебедева, 7-15, 17, 19, 21; улица Боткинская, 4, 6; улица Комсомола, 41-51.

В Невском районе испытания пройдут границах улиц Седова, Крупской, Бабушкина и Дудко; проспекта Обуховской Обороны, улиц Крупской, Бабушкина, Ткачей; проспекта Обуховской Обороны, улиц Фарфоровской, Бабушкина, Железнодорожного проспекта, улицы Дудко; а также улиц: Седова, Ольги Берггольц, Пинегина, Ткачей.

В Пушкинском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной к дому №4 по Песчаному переулку.

В Выборгском районе испытания пройдут на тепловых сетях от котельной к зданиям: Выборгское шоссе 98, 102 и 112, а также в поселок Левашово, улица Мира 26 корп.2 и улица Чкалова д.35.

В Приморском районе проверка труб затронет часть кварталов:

БКА-5Б (Богатырский проспект, 3, корпуса 1,2; 5, корпуса 1,2,3,4; 7, корпус 3; проспект Испытателей, 6, корпуса 1,2,3; 8, корпуса 1,2; Коломяжский проспект, 24 А; Серебристый бульвар, 15);

5Г, 6, часть 7Б (аллея Поликарпова, 1); часть 7В (Коломяжский проспект, 26; проспект Испытателей, 7А; 11 корпуса 1,2,1А; 13; 15, корпуса 1,2,3; аллея Поликарпова, 2; 4, корпус 1; 6, корпуса1,2; 8, корпус 1; Серебристый бульвар, 19, корпус 1), 8Б, Комендантская площадь, 1., ЛШ-4 (ул. Матроса Железняка, 57), а также на улице Савушкина, 141, 126 и т.д.