  • 19 Апрель 2017
USD 19.04.2017 55.9793 -0.2712
USD ММВБ 12:17 56.21500  
EUR 19.04.2017 59.6124 -0.2269
EUR ММВБ 12:17 60.2550  
Нефть($) 19.04.2017 54.74 1.07
Нефть(p) 19.04.2017 3064.31 +45.35

В пяти районах Петербурга теплосети испытают на прочность

Автор:


© Фото: trucktrip.ru

Темы дня

Испытания пройдут в Невском, Калининском, Пушкинском. Выборгском и Приморском районах.

В Невском, Калининском, Пушкинском. Выборгском и Приморском районах Петербурга в среду, 19 апреля, проходят испытания тепловых сетей, которые позволяют выявить недостатки работы трубопроводов.

Автовладельцев просят не оставлять машины в охранной зоне — это может быть опасно.

При обнаружении выхода воды на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки, не пытаться пересечь их на транспорте, так как под асфальтом может располагаться промоина с кипятком.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.

В Калининском районе будут протестированы сети от котельной к зданиям: Финский переулок, 4, 6, 7, 8, 9; улица Академика Лебедева, 7-15, 17, 19, 21; улица Боткинская, 4, 6; улица Комсомола, 41-51.

В Невском районе испытания пройдут границах улиц Седова, Крупской, Бабушкина и Дудко; проспекта Обуховской Обороны, улиц Крупской, Бабушкина, Ткачей; проспекта Обуховской Обороны, улиц Фарфоровской, Бабушкина, Железнодорожного проспекта, улицы Дудко; а также улиц: Седова, Ольги Берггольц, Пинегина, Ткачей.

В Пушкинском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной к дому №4 по Песчаному переулку.

В Выборгском районе испытания пройдут на тепловых сетях от котельной к зданиям: Выборгское шоссе 98, 102 и 112, а также в поселок Левашово, улица Мира 26 корп.2 и улица Чкалова д.35.

В Приморском районе проверка труб затронет часть кварталов:

БКА-5Б (Богатырский проспект, 3, корпуса 1,2; 5, корпуса 1,2,3,4; 7, корпус 3; проспект Испытателей, 6, корпуса 1,2,3; 8, корпуса 1,2; Коломяжский проспект, 24 А; Серебристый бульвар, 15);

5Г, 6, часть 7Б (аллея Поликарпова, 1); часть 7В (Коломяжский проспект, 26; проспект Испытателей, 7А; 11 корпуса 1,2,1А; 13; 15, корпуса 1,2,3; аллея Поликарпова, 2; 4, корпус 1; 6, корпуса1,2; 8, корпус 1; Серебристый бульвар,  19, корпус 1), 8Б, Комендантская площадь, 1., ЛШ-4 (ул. Матроса Железняка, 57), а также на улице Савушкина, 141, 126 и т.д.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

    В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.04.17
    Квартиры от застройщиков: в чем выгода
    19.04.17
    Ресторан в Петербурге Ферма
    19.04.17
    Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила
    19.04.17
    Внедрение корпоративной социальной сети. За и против
    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm