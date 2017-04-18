Петербургские журналисты вышли с пикетом в поддержку коллег из «Новой газеты» (ФОТО)

Во вторник, 18 апреля, журналисты нескольких петербургских изданий провели акцию солидарности с коллегами из «Новой газеты», которым ранее поступили угрозы от советника главы Чечни и других представителей руководства региона.

Как рассказал "Санкт-Петербург.ру" шеф-редактор петербургского сайта "Новой газеты" Серафим Романов, в акции приняли участие около 15 представителей СМИ.

"Мы прошли в БЦ «Собрание», где располагается офис представительства. Он был закрыт. Охранник пытался нас выгнать, спрашивал, есть ли у нас разрешение на съемку. Мы объяснили ему, что для общественного пространства в нем нет необходимости. Дали ему последний номер «Новой газеты»", - рассказал Романов.

Среди участников акции был и депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, который уже почти 20 лет является обозревателем «Новой газеты».

В руках он держал плакат "Кадыров, Межиев, Умаров, Шахидов – извинитесь!".

"Я рассчитываю на реакцию российского общества, и на то, что это повысит степень безопасности моих коллег из «Новой газеты». Чем больше огласка всего происходящего, тем больше степень их безопасности. К сожалению правоохранительная система не очень сильно способна это сделать", - рассказал "Санкт-Петербург.ру" депутат Вишневский.

Ранее, 1 апреля, «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. "Нам известны имена троих погибших, и также мы знаем, что убитых людей гораздо больше. Внесудебные расправы, так называемые «убийства чести», вершат и родственники жертв…", - сообщали журналисты издания.

Фото: организаторы акции

Позже, 3 апреля, спустя три дня после первой нашей публикации, в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни.

По официальным данным, в собрании приняли участие 15 тысяч человек. На этом собрании Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей родины».

После, 13 апреля, стало известно, что прокуратура Чечни проверяет информацию «Новой газеты» о преследовании гомосексуалов в республике.