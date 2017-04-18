ФСБ вывезла около 1,5 тонн алкоголя с тайного склада на Большой Разночинной

Во вторник, 18 апреля, сотрудники отдела УФСБ в Петроградском районе и межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западу (РАР) провели обыски в здании по адресу Большая Разночинная, дом 24, которое оборудовано под складское помещение.

В нем был обустроен мини-завод по производству разного вида поддельного алкоголя, передает "Фонтанка".

С помощью смешивания спирта и красителей изготовлялась имитация виски, коньяка, водки. Контрафактную продукцию разливали в пятилитровые бутылки.

Сотрудники ФСБ и РАР вывезли 400 литров спирта, 900 литров "готовой" алкогольной продукции и несколько ящиков со стеклянными бутылками.

Ранее 16 и 17 апреля аналогичные мероприятия по выявлению контрафактного спиртного проходили в Красногвардейском районе. Там сотрудники УФСБ и РАР также обнаружили акцизные марки и поддельные сигареты.