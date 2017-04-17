За минувшую неделю в Петербурге выпало 14 сантиметров снега

По ситуации на 17 апреля дорожные службы Петербурга продолжают работать в зимнем режиме – за минувшую неделю, с 10 по 16 апреля, в среднем по городу выпало 14 сантиметров снега.

Больше всего снега выпало в Кронштадте - 37 сантиметров осадков.

Всего с 16 октября 2016 года, начала зимнего сезона в Петербурге, в городе выпало почти два метра снега - 192 сантиметров, сообщают в комитете по благоустройству.

Официально работа дорожников в зимнем режиме должна была завершиться накануне, 16 апреля, но работать в таком режиме дорожные предприятия будут и дальше.

«По информации синоптиков, в ближайшие дни холодная погода не отпустит Северную столицу. В понедельник, 17 апреля, на дорогах и тротуарах работают 550 спецмашин и 970 специалистов ручного труда», - уточняют в Смольном.

По прогнозам синоптиков, снег в Петербурге останется до конца недели.