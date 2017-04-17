ТСЖ дома на улице Турку игнорирует требования жильцов-инвалидов (ВИДЕО)

Жильцы с ограниченными возможностями дома по адресу улица Турку, 27 не могут добиться от ТСЖ доступного входа в здания, сообщает движение «Красивый Петербург».

Этот дом имеет пороги перед подъездами высотой порядка 15-20 сантиметров и не оборудован специальными пандусами. Для людей с ограниченными возможностями самостоятельный заход в дом является практически нереальным.

На протяжении трех лет жители дома безуспешно пытаются добиться от собственного ТСЖ занижения порогов перед подъездами. «Красивый Петербург» сообщает, что руководство дома согласилось лишь на самодельные пандусы на лестнице, ведущей к лифту.

Кроме того, жильцы дома жалуются на отсутствие своевременной зимней уборки.