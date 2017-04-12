В России могут легализовать криптовалюты

В Госдуме готовится законопроект, который легализует криптовалюты, а также создаст правовые основы для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum), монеро (Monero) и другими электронными платежными средствами. Об этом заявила руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко.

По ее словам, у Центрбанка, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют в России, передают "Известия".

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"Мы должны поддержать тех, кто работает с криптовалютой, сделать этот вид деятельности несложным. При этом надо обеспечить безопасность на обменных площадках, — заявила глава рабочей группы. — Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют", - добавила Сидоренко.

В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что в данный момент вместе с заинтересованными ведомствами вырабатывают совместную позицию в отношении статуса криптовалют После этого будут определены подходы к их регулированию и рассмотрены другие вопросы.

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Сегодня в мире существует большое количество криптовалют — например, биткоин, эфириум, монеро и другие. Все они торгуются на разных биржах и имеют разный курс по отношению к доллару. Например, на данный момент биткоин стоит примерно 1200 долларов (в апреле 2016 года — 420 долларов).