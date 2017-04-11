В Петербурге 11 апреля будет до 10 градусов тепла

В Северной столице во вторник, 10 апреля, возможен небольшой дождь. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС по Петербургу

Днем ветер будет юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха до +10 градусов.

"Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в Петербурге семь градусов тепла.