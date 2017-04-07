В Петербурге 7 апреля ожидается до семи градусов тепла

В пятницу, 7 апреля, в Северной столице не ожидается осадков, днем будет облачно с прояснениями. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС Петербурга.
Днем ветер будет западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха повысится до +7 градусов.
«Атмосферное давление существенно не изменится», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент в Петербурге +2 градуса.
По данным службы Gismeteo, в субботу, 8 апреля, будет небольшое похолодание – до +3 градусов, возможен дождь. В воскресенье, 9 апреля, будет теплее – до +7 и без осадков.