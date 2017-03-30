Второй петербургский ресторанный фестиваль будет идти весь апрель

С 1 по 30 апреля в разных районах города пройдет Второй петербургский ресторанный фестиваль.

В ресторанном фестивале примут участие более 130 петербургских заведений, которые предложат посетителям разнообразные блюда.

"Это рестораны, которые расположены в самых разных концах города. И что хорошо, это действительно очень широкий географический охват от Московского района и района «Звездной» до Кронштадта, Зеленогорска, северных районов", - передает телеканала "Санкт-Петербург" слова организатор конкурса Станислава Смирнова.

По его итогам будет вручен приз за возрождение петербургской кухни. Победители будут определяться на основании двух показателей — количества проданных сетов и заключения экспертного совета о том, насколько блюдо соответствует традициям петербургской кухни.

В Смольном рассчитывают, что фестиваль посетят более 10 тыс. петербуржцев и гостей города.

Первый подобный фестиваль состоялся в ноябре 2016 года.





