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В Петербурге с 29 марта проверят работу теплосетей

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© Фото: lider-in.com

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Коммунальщики просят жителей города быть осторожнее.

В завершении отопительного сезона в Петербурге пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру, сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В Московском и Адмиралтейском районах испытания пройдут 29 марта, в Невском районе 5 апреля, а в Василеостровском районе12 апреля.

Температура воды в магистралях в эти дни составит 110 градусов.

«Испытания тепловых сетей на максимальную температуру требуют от петербуржцев особой осторожности!», - предупреждают в компании.

Температурные испытание проведет и ГУП «ТЭК СПб». График температурных испытаний:

В четверг, 30 марта, тестирование затронет теплосети Красносельского района от Юго-Западной ТЭЦ в пределах, ограниченных улицами и проспектами: проспект М. Казакова, Брестский бульвар, Ленинский проспект, улица Доблести, Петергофское шоссе, улица Адмирала Чирокова, проспект Героев, улица Маршала Захарова, Балтийский бульвар.

На следующей недели, 4 апреля, продолжатся испытания в Красносельском районе от котельной 4-Красносельская на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях в границах улиц Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов, проспекта Народного Ополчения.

Также начнутся испытания сетей в Калининском районе от котельной Боткинская ул., 3 к.2, тепловые сети к домам Володарского 72-74 в Выборгском районе и в Пушкинском районе, в городе Павловск, в зоне улиц Елизаветинская, Мичурина и Правды.

Позже, 5 апреля, проверку на прочность пройдут сети в Невском, Красногвардейском, Пушкинском и Калининском районах.

Ржевка-Пороховые: испытанию подвергаются магистральные, распределительные и внутриквартальные сети находящиеся на теплоснабжении от ТЭЦ-5 в границах улиц: Российский проспект, проспекта Передовиков, Ириновский проспект, улица Коммуны, 2-ая Жерновская улица, Рябовское шоссе, Хасанская улица.

Невский вывод: магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в границах улиц: улица Дыбенко, проспекта Большевиков, Коллонтай, Солидарности.

Пушкинский район: тепловые сети от котельной Колпинская ферма дом5, поселок Шушары.

Калининский район: теплосети в границах Лесного проспекта, улицы Бобруйская, улицы К. Смирнова, улицы Академика Лебедева

Наконец, 6 апреля проверку пройдут теплосети в Калининском районе в границах улиц проспекта М. Блюхера. Лабораторный проспект, Кушелевская дорога, Бестужевская улица;

В Выборгском районе проверят теплосети к зданиям по адресу Выборгское ш.369 корпуса 2,3,4,5;

В Московском районе испытаниям подвергнутся тепловые сети в границах улиц: Московский проспект, Ленинский проспект, Предпортовая улица, Дунайский проспект, Московское шоссе, улицы Ленсовета и Костюшко.

На предприятии советуют петербуржцам не приближаться к местам парения, помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком.

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