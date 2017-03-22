В Петербурге можно было увидеть северное сияние (ФОТО)

Минувшей ночью, с 21 на 22 марта, в Сестрорецке можно было наблюдать северное сияние. Пользователи «ВКонтакте» выкладывают фотографии природного явления.

Фото: vk.com/aurora_hunters

Типичное северное сияние выглядит как сияющая занавеска, переливающаяся сине - зелеными огнями с вкраплениями розового и красного. Эти цветные ленты имеют ширину до 160 километров, а длину до 1600 километров.

Оно является результатом высвобождения фотонов в верхней части земной атмосферы на высоте примерно 80 километров.

Его можно увидеть в северном или южном полушарии, в виде неправильной формы овала с центром над магнитным полюсом. Ученые узнали, что в большинстве случаев, полярное сияние на разных полюсах являются зеркальным отображением друг друга, которое происходит в то же время, с аналогичной формой и цветом.