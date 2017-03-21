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Стал известен лучший регион РФ в сфере здравоохранения

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© Фото: "Комсомольская правда"

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Регионы Северного Кавказа возглавили рейтинг эффективности здравоохранения в регионах России, а Петербург занял на 34-е место.

Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария заняли первые позиции в рейтинге эффективности здравоохранения регионов РФ, которые провела Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). В самом низу списка оказались Магаданская область, Сахалин и Чукотка, передают «Известия».

Для составления рейтинга использовались наиболее актуальные данные Росстата за 2015 год, так как более свежие появятся лишь осенью 2017-года. Также использовались четыре показателя, имеющих разный вес при подсчете.

Главный показатель — ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Самое высокий показатель оказался в Ингушетии — более 80 лет.

Также анализировались показателя, которые влияют на здоровье населения: валовой региональный продукт (ВРП), госрасходы на здравоохранение и уровень потребления крепкого алкоголя на душу населения. Известно, что чем меньше уровень потребления алкоголя, тем люди дольше живут, однако от деятельности системы здравоохранения этот показатель зависит мало.

В первой десятке рейтинга оказалось большинство регионов Северного Кавказа: республики Дагестан (1-е место), Кабардино-Балкария (3-е место), Карачаево-Черкесия (10-е место). Также там оказались Ставропольский край (2-е место), три региона ПФО: Чувашия (5-е место), Кировская (4-е место) и Пензенская (9-е место) облласти. Кроме того, в первую десятку попали Ростовская область (6-е место) и Адыгея (8-е место) из ЮФО. Из ЦФО в лидерах только Рязанская область (7-е место). 

В лидере индекса — Дагестане - люди живут в среднем до 76,4 года, но на здравоохранение тратят почти на 20% меньше, чем в других регионах.

Составители рейтинга отметили те субъекты, которые существенно ухудшили свои позиции по сравнению с 2013 годом. Так, Ульяновская область скатилась с 23-го на 47-го место, Челябинская — с 40-го на 56-е, Смоленская — с 49-го на 73-е. В основном это связано с тем, что увеличение госфинансирования здравоохранения не привело к росту ОПЖ.

Также ВШОУЗ перечислила регионы с «существенными резервами» для повышения эффективности здравоохранения. Это Москва (23-е место в рейтинге), Татарстан (24-е место), Петербург (34-е место), Подмосковье (36-е место), Самарская область (42-е место) и др.

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