В Петербурге может появиться улица героев Донбасса

В Петербурге представители музея Новороссии направили заявку в комитет по культуре, в которой предлагают назвать одну из улиц города в честь ополченцев, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины, передает Life.

В данный момент предлагаются два варианта названия улицы — Героев Донбасса либо Защитников Донбасса.

Руководитель музея Герман Владимиров сообщил, что инициативная группа уже объявила конкурс — предложила людям самим выбрать место, которое будет именоваться в честь погибших ополченцев. "Будь то площадь или улица, или же парк какой-нибудь", - уточнил Владимиров.

В топонимической комиссии отнеслись к такой инициативе скептически.

"Когда сию минуту проходят военные действия, надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы мы смогли оценить произошедшее", - рассказал член топонимической комиссии Петербурга, историк-краевед Алексей Ерофеев.

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