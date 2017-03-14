С 15 по 17 марта будут разводить Большеохтинский и Троицкий мосты

Несколько ночей подряд Троицкий и Большеохтинский мосты будут разведены. Развод мостов будет происходить для их технического обслуживания, передает СПб ГБУ «Мостотрест».

В ночь на 15, 16 и 17 марта запланированы разводки Большеохтинского моста (с 02-00 до 05-00). В ночь на 16 и 17 марта состоятся разводки Троицкого моста (с 01-35 до 04-50).

«Мостотрест» также напоминает, что Тучков мост закрыт для движения транспорта с 00-00 до 06-00.

Актуальная информация о разводке мостов в межнавигационный период доступна на сайте предприятия.