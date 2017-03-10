Львов с дачи Кушелевых-Безбородко заберут на реставрацию до осени

Скульптуры львов с ограды дачи Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной Петербурга будут демонтированы для реставрации. Демонтажем займется компания «Стиль». Львы должны вернуться на место к осени этого года.

В январе этого года комитет по охране памятников (КГИОП) выдал разрешение на реставрацию ограды на Свердловской набережной, 40. Она входит в состав федерального памятника.

«В настоящее время специалисты реставрационной компании в рамках выданного КГИОП разрешения исследуют крепления скульптур к постаментам и демонтируют скульптуры львов и цепи для проведения реставрации в условиях мастерских», - передает «Фонтанка» заявление КГИОП.

В этом году также может начаться и реставрация самого особняка. В декабре комитет по строительству сдал новое здание на Бестужевской улице, 50, для противотуберкулезного диспансера №5. После переезда учреждения дача Кушелевых-Безбородко перейдет компании ООО «Монолит». Фирму связывали с ГК «Конрад» руководителя Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагифа Мамишева.

Первым архитектором здания на Свердловской набережной, построенного в 1773–1777 годах, предположительно выступил Василий Баженов. Спустя пять лет его перестроили для нового владельца — графа Александра Безбородко. Проект подготовил Джакомо Кваренги.

В 1896-м здание и часть парка перешли в собственность общества Красного Креста, в советское время здание занял противотуберкулезный диспансер.