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Студенты СПб ИПТ пикетировали у комитета по науке и высшей школе (ФОТО)

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© Фото: студсоюз СПбИПТ

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Учащиеся недовольны объединением их техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства.

Студсоюз Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума провел серию одиночных пикетов у стен здания комитета по науке и высшей школе (КНВШ) на канале Грибоедова. Недовольство учащихся вызвало готовящиеся объединение их техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства.

Как рассказала “Санкт-Петерубрг.ру” организатор акции Лизавета Богдановская, участники пикета встали у здания КНВШ в 8:40, чтобы встретить сотрудников комитета, которые шли на работу.

“Нас увидела зампред комитета Анна Степанова, но никак не отреагировала. Было много заинтересованных прохожих и представителей комитетов, которые читали наши плакаты, - отметила Богдановская.

По ее словам, в 9:05, когда участники акции собирались уходить и убирали плакаты, им было сделано замечание о том что около правительственного здания, якобы, нельзя фотографироваться. “Нам пришлось оспаривать своё право, но фотоснимки получились не совсем четкие. Нам пригрозили полицией, хотя мы обещали уйти через 5 минут”, - добавила организатор акции.

На своих плакатах студенты ИПТ обращались к главе комитета Андрею Максимову.

Фото: студсоюз СПбИПТ
 

Как сообщалось ранее, в Смольном объясняют необходимость слияния двух учебных заведений  «нерентабельностью ИПТ». Студенты же не исключают, что что реальной причиной этого процесса может быть желание руководства КСИиГХ икомитета по науке и высшей школе освободить для своих нужд особняк Ф.Пеца. Сейчас там располагается СПб  ИПТ

В студенческом союзе  техникума отмечают, что, по их информации, комитет уже составил план приема абитуриентов на 2017—2019 года, не выделив места поступающим после 9 класса.

"Это значит, что самое большое количество первокурсников — полиграфистов, поступающих после девятого, — сократится до нуля. В следующем году нас будет очень мало, а с каждым годом все меньше и меньше. А потом нам скажут, что мы нерентабельны, и что нас можно закрывать»"  — приводит слова активистов АБН.

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