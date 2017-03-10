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СМИ: Нежелающим откладывать на пенсию могут повысить налоги

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© Фото: rg.ru

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Такая инициатива появилась в Минэкономразвития.

Минэкономразвития обсуждает возможность по изменению ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Ожидается, что это будет стимулировать россиян откладывать на пенсию самостоятельно, сообщают  «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Согласно предложению МЭР, чем больше взносов будет перечислять россиянин в ИПК, тем ниже у него будет ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Те граждане, которые не захотят делать пенсионные накопления, будут платить НДФЛ по ставке 15%, а те, кто будет направлять в ИПК 10% зарплаты – по ставке 10%.

Для тех, кто перечисляет в ИПК 4% зарплаты, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%. Для тех, кто принял решение не копить на пенсию, налог составит 15%.

Министерство финансов предлагает свой вариант: вычет по НДФЛ на сумму взносов в пенсионную систему, но не более чем 6%. В этом случае при взносе в 6% налог не будет взиматься с каждых шести рублей из 100, пояснили собеседники издания.

Издание отмечает, что расчеты направят первому зампреду правительства Игорю Шувалову. Пока такие предложение Минэкономразвития в аппарат не поступали.

В настоящее время весь уплаченный взнос в ПФР (22%) будет направляться в распределительную систему. Россияне будут автоматически подключены к системе ИПК со взносом в 0% от зарплаты по умолчанию. Выйти из системы ИПК можно по личному заявлению.

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