К 8 марта Медведев утвердил национальную стратегию в интересах женщин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы». Этот документ опубликован на сайте кабмина.

В нем отмечается, что «создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации».

Стратегия будет реализоваться в два этапа. С 2017 по 2018 году предусматривается разработка механизмов реализации стратегии, а также информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.

На втором этапе, намеченном на 2019-2022 годы, планируется реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Она будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.

Проект стратегии был внесен в правительство Минтрудом. Прежде вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщала, что в стратегию заложены меры, которые помогут женщинам комфортно выстраивать карьеру, сочетая материнство и трудовые обязанности.

Ранее 15 февраля в ходе встречи руководства Совета Федерации с главой правительства спикер Совфеда Валентина Матвиенко просила Медведева сделать «достойный подарок всем российским женщинам» и утвердить к 8 марта разработанную кабмином при участии сенаторов стратегию.