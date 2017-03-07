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Ходорковский покидает пост председателя "Открытая Россия"

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© Фото: khodorkovsky.ru

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Имя нового председателя станет известно через месяц.

Федеральный совет движения "Открытая Россия" будет переизбран в апреле, а его председатель Михаил Ходорковский покинет свой пост, сообщает пресс-служба "Открытой России".

Новый состав федерального советв движения будет переизбран на конференции 15-16 апреля. Ходорковский, как и обещал на учредительной конференции движения в ноябре 2016 года, покинет пост председателя движения.

"На апрельской конференции будет избран новый председатель. Кандидаты в новый совет предложат свою программу развития движения, которая должна состоять не менее чем из шести пунктов, включая раздел фандрайзинга (привлечения средств для реализации различных проектов)", - добавили в "Открытой России".

Чтобы стать кандидатом в совет движения "Открытая Россия" человек должен либо заручиться поддержкой регионального отделения, либо собрать подписи у 20 членов движения.

«Открытая Россия» — российская общественная организация, учреждённая в 2001 году акционерами нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов.

В 2004—2005 годах действовало около 50 филиалов «Открытой России» в регионах страны, и Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации организации был присвоен статус «межрегиональной».

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