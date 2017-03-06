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Суд отменил приговор осужденной за репост воспитательницы Чудновец

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© Фото: kaluga24.tv

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Жительница Екатеринбурга должна была отсидеть пять месяцев за перепост видео с издевательствами вожатых над ребенком.

Президиум Курганского областного суда отменил приговор и постановил освободить воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец, которая была осуждена за репост видео издевательства над ребенком, передает Znak.com.

Как сообщил адвокат Чудновец Алексей Бушмаков, такое решение суд принял после того, как Верховный суд внес кассационное представление прокуратуры на рассмотрение в данный суд. В представлении был поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Ранее 27 февраля стало известно, что защита осужденной подала жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней указаны нарушения, которые были допущены в деле Чудновец: нарушено ее право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

Фото: НТВ
 

Воспитательница из Екатеринбурга перепостила в соцсетях ролик с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком. По словам Чудновец, она сделала это чтобы привлечь внимание общественности.

Курганский областной суд 22 декабря прошлого года признал ее виновной в "распространении детской порнографии" и приговорил к шести месяцам колонии. Позже срок был снижен на один месяц.

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