На территории арсенала ВМФ в Кронштадте обнаружили тонны нелегального алкоголя

Росалкогольрегулирование обнаружило склад с нелицензионным алкоголем в Кронштадте на территории 18-го арсенала ВМФ. Находка обнаружилась во время контрольных мероприятий в пятницу, 3 марта.

На территории 18-го арсенала ВМФ было найдено 6,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Она была разлита в пластиковые канистры и емкости.

Также сотрудники Росалкогольрегулирования нашли 70 тыс. бутылок самого разнообразного алкоголя. Правоохранители зафиксировали факт оборота спиртного без соответствующей лицензии.

В настоящий момент контрольные мероприятия продолжаются. Выявленный алкоголь арестован.

По факту инцидента ведется административное расследование.