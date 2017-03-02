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В РФС призвали лишить Кокорина водительских прав за езду по встречке

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© Фото: Sportbox

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Тем временем в «Зените» считают, что пресса исказила детали случившегося.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кокорин, задержанный в Москве за езду на автомобиле по встречной полосе, должен быть лишен водительских прав, передает «Чемпионат».

«Ему всё равно, что скажет общество, ему плевать на общество. Родители и клуб на него не имеют влияния, почему общество на него может повлиять? Он на это начхал. Это его личная жизнь, его так воспитали родители и клубы, которые платили завышенные зарплаты. Он через месяц снова что-то сделает, а потом скажет: это моя жизнь», - заявил Созин.

По его словам, с Кокориным нужно делать то же самое, что и с скандально-известной Марой Багдасарян - судить по законам РФ. «Они оба не бедные люди и живут по своим законам», - считает член РФС.

Петербургский «Зенит» также прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Кокорина. В клубе считают, что пресса исказила детали случившегося.

Как стало известно ранее, камеры наблюдения семь раз зафиксировали нарушения автомобиля «Ролс Ройс» Кокорина в разных концах города уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулем «Бентли» 25 февраля. Черный «Ройс», обладателем которого является Кокорин, поймали на превышении скорости на Рублёвском шоссе и Ленинском проспекте столицы в тот же день.

По словам самого футболиста, никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу. Тем не менее, материалы по этому делу уже переданы в суд.

Этот инцидент – не первый скандал с участием Кокорина. В июле прошлого года он и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали героями скандала в Монако. В СМИ появилась видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке, в ходе которой было потрачено около 250 тыс. евро на шампанское.

Это произошло через некоторое время после вылета сборной России из чемпионата Европы-2016, где, набрав одно очко в своей группе, сборная России не смогла пробиться в плей-офф.

Зимой нынешнего года Кокорин обнародовал в соцсетях фото, где он позирует в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара

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