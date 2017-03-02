  • 2 Март 2017
USD 03.03.2017 58.4067 0.0291
USD ММВБ 13:17 58.11880  
EUR 03.03.2017 61.5198 -0.0219
EUR ММВБ 13:17 61.2430  
Нефть($) 02.03.2017 55.92 0.71
Нефть(p) 02.03.2017 3266.10 +43.07

Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей

Автор:


© Фото: svoe.guru

Темы дня

Самые злостные неплательщики - собственники нежилых помещений.

Петербуржцы недоплатили за капитальный ремонт 1,087 млрд рублей. Взносы за него были введены в ноябре 2014 года.

Задолженность по жилым помещениям составила около 939 млн рублей, а по нежилым 148 тысяч, сообщил «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Таким образом собственники нежилых помещений перечислили на капремонт чуть более трети от положенной суммы.

С начала 2016 года собственникам было направлено почти 5 тыс. писем о взыскании задолженности в досудебном порядке. За счет этого было получено 16 млн рублей. В отношении наиболее злостных неплательщиков направлено исков и заявлений о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей. Фактически удалось взыскать 2,1 млн рублей.

Отмечается, что не все неуплаты следует взыскивать — зачастую издержки на это превышают размер долга. Фонд исходит из порога в 3 тыс. рублей - общая сумма такой задолженности составляет почти 650 млн рублей.

Собираемость взносов на капремонт по жилым помещениям составляет 86,5%, по нежилым — 37,1%. В списке должников по второй категории числятся 15 259 помещений из 18 296, которые должны выплачивать взносы за капремонт.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm