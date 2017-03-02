Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей

Петербуржцы недоплатили за капитальный ремонт 1,087 млрд рублей. Взносы за него были введены в ноябре 2014 года.

Задолженность по жилым помещениям составила около 939 млн рублей, а по нежилым 148 тысяч, сообщил «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Таким образом собственники нежилых помещений перечислили на капремонт чуть более трети от положенной суммы.

С начала 2016 года собственникам было направлено почти 5 тыс. писем о взыскании задолженности в досудебном порядке. За счет этого было получено 16 млн рублей. В отношении наиболее злостных неплательщиков направлено исков и заявлений о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей. Фактически удалось взыскать 2,1 млн рублей.

Отмечается, что не все неуплаты следует взыскивать — зачастую издержки на это превышают размер долга. Фонд исходит из порога в 3 тыс. рублей - общая сумма такой задолженности составляет почти 650 млн рублей.

Собираемость взносов на капремонт по жилым помещениям составляет 86,5%, по нежилым — 37,1%. В списке должников по второй категории числятся 15 259 помещений из 18 296, которые должны выплачивать взносы за капремонт.