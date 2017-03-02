Под Гатчиной взорвался газопровод (ФОТО)

На Ленинградском шоссе в Гатчине в четверг утром, 2 марта, взорвался газопровод. ЧП произошло неподалеку от жилого дома.

По словам очевидцев, издалека были видны мощные языки пламени. Въезд с Ленинградского шоссе на Красносельское шоссе в настоящий момент перекрыт.



Фото: Piter TV



Утечка газа и последующее возгорание произошло в половине девятого на линии «Гатчина Газ». Сейчас газ отключен, а тот, который оставался в трубе, уже выгорел, сообщает 47news.|



Фото: Piter TV

По словам местных жителей, накануне неподалеку от места происшествия шли ремонтные работы.