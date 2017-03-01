Генподрядчик строительства трассы М-11 назвал условие выплаты долгов

Турецкая компания «Ичташ Асталди», которая выступает генподрядчиком строительства платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом. в скором времени начнет выплачивать долги перед своими субподрядными организациями. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на соучредителя ООО «ДорИнжиниринг» Сергея Грачева, которому турецкая компания не выплачивает средства с сентября 2016 года.

Общая сумма задолженности «Ичташ Асталди» не озвучивается. По информации СМИ, речь идет о 4,5-5 млрд рублей. Такая сумма могла накопиться с 2016 года.

Концессионер проекта ООО «Магистраль двух столиц» выделит дополнительные 5 млрд рублей для завершения строительства трассы. Часть этих денег, около 2 млрд рублей, пойдет на оплату долгов турецкой компании. Остальное будет выделено на закупку необходимых для строительства материалов. Деньги поступят строителям только при условии продолжения работ.

Как сообщал директор предприятия Антон Новиков, для авансирования работ с мая 2016 года на эти цели уже было направлено свыше 9,3 млрд рублей, вместо изначально предполагавшихся в эти сроки 3 млрд руб.

Строительство седьмого и восьмого участков платной трассы ведется с июня 2015 года. Протяженность участка составляет 137,6 км.

Он проходит от петербургской Кольцевой автомобильной дороги по территории Московского и Пушкинского районов Петербурга, через Тосненский район Ленинградской области, через Новгородский и Чудовский районы Новгородской области. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км. Стройка должна быть завершена к следующему году.