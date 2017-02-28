ЮИТ продает более 21 гектаров комплекса "Новоорловский"

Компания "ЮИТ Санкт-Петербург" объявила о продаже части земли в составе жилого комплекса "Новоорловский". Общий объем продажи - 21,2 гектаров. Изначальная ее стоимость составляет 3,58 млрд рублей. Продажей займется "Российский аукционный дом".

С юга эта территория граничит с Новоорловским лесопарком, с востока – с территорией ЖК "Новоорловский", с севера – с Суздальским шоссе.

Согласно утвержденной документации, на этом участке можно построить почти 211 тыс. квадратных метров жилья и еще почти 12 тыс. квадратных метров коммерческих площадей. Максимальная высотность застройки составляет 90 метров.

"Это эксклюзивное предложение для земельного рынка Петербурга – участок под жилье в черте города с полностью готовой документацией, только завози технику и строй. Подобные объекты на рынке встречаются крайне редко", – говорит генеральный директор РАД Андрей Степаненко.

В ЮИТ объясняют свое решение о продаже желанием привлечь деньги для реализации других проектов.

"Мы намерены активно развивать деятельность в Петербурге. В ближайшие годы планируем пополнить наш земельный банк участками для новых жилых проектов. Для высвобождения денежных средств, направляемых на покупку земельных участков, концерном "ЮИТ" принято решение о продаже части территории площадью 21,2 га", – рассказал генеральный директор "ЮИТ Санкт-Петербург" Михаил Возиянов.

В начале 2017 года КРТИ представил откорректированную схему развития петербургского метрополитена до 2048 года. По сравнению с предыдущим вариантом, из документа исчезло продолжение на север "зеленой ветки" от станции метро "Шуваловский проспект" (бывший "Зоопарк") до Осиновой рощи с промежуточными станциями "Парашютная", "Академгородок" и "Парголово".

Тогда эксперты отмечали, что откорректированный вариант схемы может затронуть интересы новоселов почти десятка крупных новостроек. В том числе речь шла о жилом комплексе "Новоорловский" от ЮИТ.

Жилой комплекс "Новорловский" расположен рядом с одноименным лесопарком. Изначально предполагалось, что на территории 46 гектар будет построено около 7 тыс. квартир, наземные многоярусные автостоянки, объекты социальной, бытовой и коммерческой инфраструктуры, в полном объеме обеспечивающие потребности жителей. Квартиры первой очереди уже сданы. Сдача второй очереди запланирована на 2017 год.