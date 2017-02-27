Эксперты СПбГУ не посчитали свастику на Google-картах нацистской

Прокуратура Петербурга попросила экспертов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) проверить на схожесть с нацистской символикой обозначение на сервисе GoogleMaps буддистских храмов.

Психолого-лингвистические исследования сотрудников университета показали, что анализируемые элементы даже отдаленно не являются фашистско-нацистской символикой, сообщается на сайте СПбГУ.

Один из элементов, который используется на картах для обозначения буддистских храмов, является символом плодородия и возрождения жизни - его концы, в отличие от фашистской свастики, загнуты в другую сторону, сообщают эксперты университета

Запрос на анализ обозначений в GoogleMaps поступил от заместителя прокурора Петербурга Александра Чубыкина.