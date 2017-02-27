Главу Колпино Вадима Иванова будут судить за хищение 1,4 млн рублей

Следственное управление СК по Петербургу направит в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении главы муниципального образования города Колпино Вадима Иванова, который подозревается в разбое, сообщает ведомство.

По версии следствия, преступление было совершено 13 лет назад в 2003 году - несколько человек, среди которых предположительно был Иванов, напали на женщину и похитили у нее более 1,4 млн рублей.

Установлено, что в нападении участвовали пять человек. Четверо из них уже получили различные сроки лишения свободы.

Вадима Иванова задержали в сентябре 2016 года. В данный момент он находится под арестом.

В январе глава Колпино был госпитализирован в больницу имени Гааз. Причина - пневмония.