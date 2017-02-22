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Жители Калининского района жалуются на запах горячей воды

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© Фото: о-vannoy.ru

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Но Роспотребнадзор считает, что с ней все в порядке.

Жители Калининского района, которые жаловались на запах горячей воды, получили акт проверки Роспотребнадзора, согласно которому ее качество соответствует норме, сообщает движение «Красивый Петербург».

В акте указано, что было две проверки воды, одну из которых провели 20 февраля, с 10 до 11 часов. Эта дата повторяется в документе дважды. При этом сам акт жители района получили всего спустя несколько часов после указанного времени.

В конце того же акта указано, что сотрудник управляющей компании ознакомлен с ним «06 июля 2016 года», то есть за 7 месяцев до проведения «проверки».

Как стало известно ранее, факт проблемы признан администрацией района и в данный момент «принимаются некоторые меры». Было установлено, что организация, виновная в отвратительном качестве воды – это ГУП ТЭК Санкт-Петербурга.

«Однако создается впечатление, что там озабочены наведением порядка только на бумаге. При этом все жалобы жителей, направленные через портал «Наш город», автоматически переадресуются в управляющие компании, которые не могут решить эту проблему. Судя по географии жалоб (от Просвещения до Непокоренных, от Руставели до Светлановского), проблема выходит далеко за рамки одного Жилкомсервиса», - уточняют в «Красивом Петербурге»

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