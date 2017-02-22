Жители Калининского района жалуются на запах горячей воды

Жители Калининского района, которые жаловались на запах горячей воды, получили акт проверки Роспотребнадзора, согласно которому ее качество соответствует норме, сообщает движение «Красивый Петербург».

В акте указано, что было две проверки воды, одну из которых провели 20 февраля, с 10 до 11 часов. Эта дата повторяется в документе дважды. При этом сам акт жители района получили всего спустя несколько часов после указанного времени.

В конце того же акта указано, что сотрудник управляющей компании ознакомлен с ним «06 июля 2016 года», то есть за 7 месяцев до проведения «проверки».

Как стало известно ранее, факт проблемы признан администрацией района и в данный момент «принимаются некоторые меры». Было установлено, что организация, виновная в отвратительном качестве воды – это ГУП ТЭК Санкт-Петербурга.

«Однако создается впечатление, что там озабочены наведением порядка только на бумаге. При этом все жалобы жителей, направленные через портал «Наш город», автоматически переадресуются в управляющие компании, которые не могут решить эту проблему. Судя по географии жалоб (от Просвещения до Непокоренных, от Руставели до Светлановского), проблема выходит далеко за рамки одного Жилкомсервиса», - уточняют в «Красивом Петербурге»