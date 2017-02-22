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Госдума одобрила перевод бюджетников на карты "Мир"

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© Фото: unikassa.ru

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Первыми на "Мир" решили перейти сами депутаты ГД.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о переводе всех социальных и бюджетных денежных выплат только на карты "Мир" с 1 января 2018 года. "За" проголосовали все 392 депутата.

Бюджетники, которые откажутся получать выплаты на карты "Мир", смогут получать их наличными через кассы.

Проект закона о переводе бюджетных денежных выплат на карты "Мир" был внесен в Госдуму 22 декабря 2016 года.

Руководство Госдумы решило подать пример и перевести свою депутатскую зарплату на национальную платежную карту "Мир", сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы провели консультации со всеми заместителями председателя Госдумы, представляющими разные фракции, и принято решение на основе консенсуса, что все наши коллеги, представляющие фракции за столом президиума, переводят свои зарплатные счета на карту "Мир", - заявил Володин.

Карта "Мир" была запущена в конце 2014 года в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК). Разработка НСПК была проведена ускоренными темпами после введения в начале 2014 года санкций в отношении России.

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