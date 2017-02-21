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Нелегалов в России ждет амнистия

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© Фото: migrant.ru

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Но только тех, кто относится к традиционно проживающим в России народам.

В ближайший год иностранных граждан, которые относятся к традиционно проживающим в России народам, ожидает целый ряд послаблений - вплоть до амнистии для нелегалов, сообщают «Известия».

По словам председателя комиссии по миграционным вопросам президентского Совета по межнациональным отношениям Асламбека Паскачева, вопросы амнистии для нелегальных мигрантов обсуждались на прошлой неделе на совместном заседании совета, МВД, ФАДН и Минтруда.

Речь шла, в частности, о том, что в первую очередь под амнистию должны подпадать соотечественники, а также люди, которые родились на территории России, работают здесь и платят налоги.

Соотечественниками по российскому закону считаются люди, «относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации». Среди них и граждане бывших республик СССР.

В минувшем году Асламбек Паскачев уже предлагал президенту РФ амнистировать иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство и находятся на территории России нелегально. Этот вопрос российские власти не рассматривают, но по соотечественникам президентская администрация прорабатывает ряд мер, некоторые из которых уже действуют, сообщает издание.

В ближайшее время облегчение миграционного режима коснется людей с украинским гражданством, которые приехали в РФ после начала боевых действий на территории Донбасса. Для них планируется упростить порядок получения российского гражданства.

Кроме того, те иностранные граждане, у кого есть супруг или дети с гражданством России, будут защищены от выдворения за незначительные нарушения.

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