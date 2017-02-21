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У стен Петропавловки дадут салют в честь защитников Отечества

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© Фото: fotopiter.livejournal.com

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Праздничный фейерверк начнется в 21:00.

В День защитника Отечества военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) дадут салютный залп из двухсот орудий в шести городах России. В Северной столице фейерверк устроят у стен Петропавловской крепости, сообщает пресс-служба ЗВО.

В четверг, 23 февраля, 30-залповые салюты пройдут в городах-героях и городах воинской славы. Около 400 военнослужащих будут стрелять из артиллерийских установок в Петербурге, Москве, Туле, Смоленске, Воронеже и Калининграде.

В Петербурге фейерверк начнется в 21:00. Пусковые установки будут располагаться у стен Петропавловки.

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