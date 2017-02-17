Завкафедрой СПбГУГА несколько лет забирала себе зарплату коллеги

Заведующую одной из кафедр петербургского Государственного университета гражданской авиации подозревают в мошенничестве в особо крупном размере,сообщает УТ МВД России по Северо-Западу.
По данным ведомства, женщина, создала ложную видимость работы преподавательницы, которая переехала на постоянное место жительства в другую страну.
В течение нескольких лет завкафедрой университета получала зарплату за перебравшуюся в Европу коллегу. Деньги поступали на банковские карты, которые мошенница оформила на имя экс-коллеги
Таким образом, злоумышленнице удалось «заработать» 3,2 млн рублей.
Теперь сотрудницу университета обвиняют в мошенничестве и подделке документов. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.