Суд привлек Захарову соответчиком по иску Regnum к МИД

Информационное агентство Regnum привлекло в качестве соответчика по иску к Министерству иностранных дел России официального представителя ведомства Марию Захарову.

«Оспариваемое нами высказывание принадлежит именно Захаровой, поэтому мы будем ходатайствовать о ее привлечении к слушаниям дела», - приводит ТАСС слова представителя Regnum.

По словам судьи Валерия Ершова, досудебная подготовка по данному делу пройдет 3 марта.

В МИД отметили, что не видят необходимости в привлечении Захаровой и не признают исковые требования.

Поводом для иска стало заявление Захаровой в ходе брифинга 27 декабря 2016 года о том, что арестованные в Белоруссии за разжигание розни журналисты агентства использовали слово «недонарод».

Истцы требуют от министерства опровержения высказывания Захаровой. Редакция Regnum считает, что она сознательно «распространила очевидную и преднамеренную ложь», оклеветав и журналистов, и агентство в целом.

В начале декабря прошлого года авторы Regnum Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко были задержаны в Белоруссии по подозрению в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розн