Пиотровский: Здание Биржи находится в предаварийном состоянии (ФОТО)

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что состояние здания Биржи на стрелке Васильевского острова значительно хуже, чем предполагалось. Это стало известно после начала первых реставрационных работ, передает "Петербургский дневник".

"Фундамент здания оказался практически в аварийном состоянии, поэтому пришлось проводить работы, которые изначально не предполагались", – отметил Пиотровский.

Эксперты оценивают состояние здания Биржи как предаварийное.

На первом этапе реставрации планируется провести укрепление фундамента. Исследование показало, что только за последние 20 лет осадка исторического здания составила 17 см, и она проходила неравномерно.

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Укрепление фундамента проводится с помощью технологии бурения и инъекционной заливки цементным раствором под давлением. В полу здания делается отверстие, проходящее через грунт и фундамент. Учитывая, что фундамент находится на глубине 1,8 метра, бурение занимает немало времени.

Пиотровский добавил, что в этом году первый этап работ будет завершен. В его рамках также планируется установить газовое отопление, так как здание Биржи до сих пор отапливается углем, старые печи в угольной котельной будут музеефицированы.

Фото: Вероника Перминова / "Петербургский дневник"