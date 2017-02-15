Петербург посетит «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт

Знаменитый миллиардер Джордан Белфорт, ставший прообразом главного героя в известном голливудском фильме, планирует посетить Петербург, передает Piter.TV.

Белфорт также планирует побывать в нескольких городах, в том числе, в Цюрихе и Сан-Паулу. В Петербурге он выступит с речью на бизнес-фестивале, который состоится 15-17 июня.

Миллиардер планирует провести тренинг, который продлится около 8 часов. Во время него Белфорт готов оказать российским бизнесменам помощь в преодолении кризиса, поделившись собственным опытом.

Подробности о содержании тренинга пока не сообщаются.

На данный момент нет информации о том, намерен ли Белфорт посетить другие российские города, а также какие еще места в Петербурге он намерен посетить.

Джордан Белфорт - известный оратор из США, мотиватор, спикер, бывший брокер, который основал одну из самых успешных в истории Уолл-стрит брокерских компаний. Был осуждён за мошенничества, связанные с манипуляцией рынком ценных бумаг и организацией торговли дешёвыми акциями, за которые он провёл 22 месяца в тюрьме

Жизнь Белфорта легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит» режиссера Мартина Скорсезе. Роль финансиста в этой ленте исполнил Леонардо ДиКаприо.