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Парламент Петербурга поддержал переименование МО "Парнас" в "Сергиевское"

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© Фото: russouz.ru

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"За" проголосовало 35 депутатов.

Законодательное собрание Петербурга в среду, 15 февраля, проголосовало за смену наименования МО "Парнас" на МО "Сергиевское", передает "Фонтанка".

В пояснительной записке депутаты омтетили, что смена названия нужна для того, чтобы отразить "исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования".

Глава округа Алексей Черезов заявил депутатам, что переименование поддержали не менее 10 тыс.жителей округа, которые поставили свои подписи под соответствующей инициативой.

Также Черезов отметил то, что округ постоянно путают с одноименной оппозиционной партией. По его словам, жителям во время выборов не раз приходилось разъяснять, что муниципальный округ и оппозиционеры никак не связаны друг с другом.

В первом чтении за документ проголосовали 35 депутатов, 13 выступили против

"Справедливоросс" Александр Егоров сообщил, что переименование вызовет путаницу: в Петродворцовом районе существует посёлок Сергиевка. 

Член фракции "Партия Роста" Максим Резник заметил, что переименование – довольно сложный процесс. По его словам, легче избрать главой муниципалитета сопредседателя петербургского отделения партии "Парнас" Андрея Пивоварова, чем переименовать муниципальное образвоание.

Идея переименования принадлежала депутату Евгению Марченко. Он также заявлял, что люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода.

Еще в октябре 2015 года Марченко обещал, что после прохождения соответствующих процедур обращение жителей будет рассмотрено в кратчайшие сроки и уже до конца 2015 года они могут получить новое название своего муниципального образования.

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