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В Смольном решили переселить из центра Университет Лесгафта

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В правительстве Петербурга не уточнили, куда именно должно переехать учебное заведение.

Комитет по градостроительству Петербурга предложил перенести Университет физкультуры имени Лесгафта с набережной Мойки. На его месте предлагается устроить новое городское пространство. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил глава комитета Владимир Григорьев.

По его словам, на территории университета предлагается создать крупный общегородской центр с новой функцией и пешеходную зону, которые свяжут улицу Декабристов с Новой Голландией, передает "Фонтанка".

Куда именно планируется перенести университет, глава комитета не уточнил.

Также предусмотрена реновация кондитерской фабрики имени Самойловой на улице Писарева, 3, которая входит в холдинг "Объединенные кондитеры". В Смольном отмечают, что производство диссонирует с окружающей застройкой.

В базовом варианте реновация территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна" предусматривает капитальный ремонт домов и сетей, а также строительство парковок и вовлечение в оборот неиспользуемых городом зданий.

Также на территориях могут появиться велодорожки и новые пешеходные маршруты  — вдоль набережной реки Мойки и от Адмиралтейского канала до Галерной улицы, через проходные дворы.

Программа сохранения исторического центра Петербурга была утверждена в 2012 году. В настоящий момент в нее входят территории "Конюшенная", "Северная Коломна — Новая Голландия" и "Лиговка". Стоимость программы оценивалась в 69 млрд рублей.

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