Верховный суд подтвердил законность сноса части дома Мордвиновых на Театральной площади

Верховный суд признал законность реконструкции и надстройки дома Мордвиновых. Это здания на Театральной площади является памятником регионального значения.

Как сообщает комитет по охране памятников (КГИОП), суд не стал рассматривать жалобу, поскольку у комитета были достаточные правовые основания для выдачи разрешений.

Против перестройки дома под гостиницу выступали градозащитники и депутат ЗакС Борис Вишневский.

Большая часть дома Мордвиновых на улице Глинки, 4 была снесена в августе 2015 года в рамках инвестиционного проекта, которым занималось ООО «Мегахаус». Компания намерена увеличить площадь особняка в 4 раза и надстроить этаж и мансарду.

В феврале 2016-го Куйбышевский районный суд поддержал градозащитников и признал перестройку дома незаконной. Однако городской суд отменил это решение. Теперь правомерность согласований КГИОП подтвердил Верховный суд.