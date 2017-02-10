Движение на красной ветке петербургского метро восстановлено

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что движение на 1-й линии подземки восстановлено.

В течение часа поезда двигались с большим интервалом.

Ранее очевидцы сообщали о серьезных проблемы с движением поездов на Кировско-Выборгской линии.

Причиной послужила неисправность светофора, находящегося в тоннеле на первой линии. Поломка оборудования была зафиксирована в 12-50.