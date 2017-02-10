На красной ветке петербургского метро сбилось движение поездов

Лучшее в Петербурге
Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя
Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».
180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта
«Санкт-Петербург.ру» составил афишу мероприятий – спектаклей, концертов и экскурсий – где можно больше узнать об Александре Сергеевиче и его литературных героях.
Топ-5 необычных театров Петербурга
Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.
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Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу
Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».