На красной ветке петербургского метро сбилось движение поездов

Лучшее в Петербурге

Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта

«Санкт-Петербург.ру» составил афишу мероприятий – спектаклей, концертов и экскурсий – где можно больше узнать об Александре Сергеевиче и его литературных героях.

Топ-5 необычных театров Петербурга

Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.