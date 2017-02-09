В России будут отслеживать все белорусские продукты

Россельхознадзор будет следить за всеми поставками белорусских продуктов на территорию России. Отсматривать продукцию начнут с того момента, как она пересечет российскую границу. Мониторинг продолжится прямо до мест продажи.

Как отмечают в Россельхознадзоре, подробный мониторинг позволит избежать лишних вопросов и претензий, поскольку все поставки из Белоруссии будут четко отслеживаться.

Изначально такая инициатива исходила именно от Белоруссии. По мнению белорусской стороны, часть продукции неизвестного происхождения, которая якобы поступает из этой страны, - на самом деле производится на территории России.

По мнению заместителя директора Института актуальной экономики Ивана Антропова, желание следить за продуктами показало недоверие Белоруссии к России.

"Что касается эффективности этой меры, здесь стоит учитывать политический фактор. Идет торг по кредитам, Россия вводит пограничный контроль. И, на мой взгляд, эта мера, кроме реального контроля, это показатель недоверия к России, наглядный пример.", — передает слова Антропова ИА "Народные новости".

В декабре минувшего года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью заявил, что белорусские поставщики продуктов часто ведут себя "недобросовестно" и "хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины".



В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Данкверта в "обгаживании" белорусских продуктов, а 3 февраля потребовал возбудить в отношении главы Россельхознадзора уголовное дело

